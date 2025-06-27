Агутина начали разыскивать судебные приставы

«Страсти»: Певца Леонида Агутина разыскивают судебные приставы

Певца Леонида Агутина разыскивают судебные приставы. Об этом стало известно изданию «Страсти».

Отмечается, что внимание судебных приставов музыкант привлек из-за задолженности компании «Продюсерский центр Леонида Агутина», в которой он владеет долей в 35 процентов.

Фирма существует с 2018 года, при этом с 2023-го она показывала нулевую прибыль. В конце мая текущего года в отношении бизнеса Агутина возбудили исполнительное производство в связи с неуплатой страховых взносов в тысячу рублей.

Артист информацию не комментировал.

Агутин входит в список самых востребованных артистов на летних корпоративах. При этом первое место в рейтинге занял певец Григорий Лепс. Далее указаны Сосо Павлиашвили, группа «Руки Вверх!» и ее лидер Сергей Жуков, Люся Чеботина, Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Баста, группа «Иванушки International», Анна Asti и Дима Билан.

Ранее стало известно, что Агутин получает 3-3,5 миллиона за частное выступление. Кроме того, в его райдере отмечен алкоголь — французское или итальянское вино и шотландский виски. В том числе музыканту нужен люксовый номер отеля, в котором будет обеспечена полная темнота.