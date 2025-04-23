Раскрыта стоимость концертов заявившего о безответной любви к родине Агутина

Продюсер Дворцов: Леонид Агутин получает три миллиона рублей за выступление

Продюсер Сергей Дворцов сообщил, что певец Леонид Агутин получает около 3 миллионов рублей за частное выступление. Об этом он рассказал «Абзацу».

«Агутин стоит 3-3,5 миллиона рублей. Он трезво оценивает свой репертуар, поэтому не заламывает ценник», — заявил Дворцов. По его словам, в райдер артиста входит алкоголь — французское или итальянское вино и шотландский виски. Кроме того, певцу нужен люксовый номер отеля, в котором будет обеспечена полная темнота.

В 2022 году Агутин выступил против проведения специальной военной операции (СВО), а в одном из недавних интервью заявил о безответной любви к родине. Певец добавил, что его песни понимают лишь 20 процентов слушателей. Артист продолжает давать как частные выступления, так и большие концерты. Так, в июне у него запланирован концерт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, а в июле — в московских «Лужниках».

Ранее сообщалось, что уехавший в США народный артист Валерий Леонтьев готов дать частный концерт в России за 15 миллионов рублей.