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14:54, 23 апреля 2025Культура

Раскрыта стоимость концертов заявившего о безответной любви к родине Агутина

Продюсер Дворцов: Леонид Агутин получает три миллиона рублей за выступление
Ольга Коровина

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Продюсер Сергей Дворцов сообщил, что певец Леонид Агутин получает около 3 миллионов рублей за частное выступление. Об этом он рассказал «Абзацу».

«Агутин стоит 3-3,5 миллиона рублей. Он трезво оценивает свой репертуар, поэтому не заламывает ценник», — заявил Дворцов. По его словам, в райдер артиста входит алкоголь — французское или итальянское вино и шотландский виски. Кроме того, певцу нужен люксовый номер отеля, в котором будет обеспечена полная темнота.

В 2022 году Агутин выступил против проведения специальной военной операции (СВО), а в одном из недавних интервью заявил о безответной любви к родине. Певец добавил, что его песни понимают лишь 20 процентов слушателей. Артист продолжает давать как частные выступления, так и большие концерты. Так, в июне у него запланирован концерт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, а в июле — в московских «Лужниках».

Ранее сообщалось, что уехавший в США народный артист Валерий Леонтьев готов дать частный концерт в России за 15 миллионов рублей.

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