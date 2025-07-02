Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:20, 2 июля 2025Экономика

Россиян предупредили об опасности одного вида транспорта

Аналитик Муртазин: Электросамокаты — это бомба замедленного действия в доме
Виктория Клабукова

Фото: Yiting He / Unsplash

Хранить электросамокаты и электровелосипеды в доме опасно. О том, что может случиться, если держать средства индивидуальной мобильности (СИМ) в квартире, в эфире «Радиоточки НСН» рассказал аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

По словам эксперта, данный вид транспорта представляет собой бомбу замедленного действия, ведь в любой момент способен воспламениться. Батарея может заискрить во время зарядки. Хозяина может не оказаться рядом в критический момент, ведь при подключении к стандартной розетке в 220 Вольт на зарядку СИМ уходит порядка 6-7 часов. «Блок зарядный массивный, нагревается сильно, дальше идет воспламенение, что может привести к пожару в квартире», — предостерегает Муртазин.

Зачастую к ЧП приводит неисправный блок питания — аккумулятор может пострадать при падении СИМ. «Как правило, люди не обращают внимания на повреждение блока питания самоката или велосипеда, считают нестрашным, если роняют их», — рассказал гость эфира. Во избежание возгорания владельцу транспортного средства стоит воздержаться от езды и заблаговременно обратиться в сервисный центр. Другая проблема состоит в том, что у многих производителей электросамокатов и велосипедов нет сервисных центров, либо они расположены лишь в крупных городах. Это обстоятельство необходимо учитывать, задумываясь о покупке устройства, подчеркивает Муртазин.

Ранее россиян предупредили о другом опасном свойстве электросамокатов — они притягивают молнии. Во время грозы использовать СИМ небезопасно. Кроме того, рискованно ездить на нем в дождливую погоду, так как влага снижает сцепление с дорогой.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российские войска открыли прямую дорогу на Сумы

    Суд определился со сбежавшим из-за взятки экс-замглавы российского города

    Хлопающих створками и «взлетающих» гребешков показали в России

    В России раскрыли положение армий в зоне СВО

    Мэр Хиросимы осудил Трампа за отсылку к ядерным бомбардировкам

    На Западе предсказали кризис на Украине к концу лета из-за остановки помощи США

    17-летний россиянин выпал из окна высотки и не выжил

    В Кремле высказались о сроках нового раунда переговоров с Украиной

    Зеленский лишил киевского митрополита украинского гражданства

    Макрон попросил совета у Путина по одному вопросу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости