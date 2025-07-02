Россиян предупредили об опасности одного вида транспорта

Аналитик Муртазин: Электросамокаты — это бомба замедленного действия в доме

Хранить электросамокаты и электровелосипеды в доме опасно. О том, что может случиться, если держать средства индивидуальной мобильности (СИМ) в квартире, в эфире «Радиоточки НСН» рассказал аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

По словам эксперта, данный вид транспорта представляет собой бомбу замедленного действия, ведь в любой момент способен воспламениться. Батарея может заискрить во время зарядки. Хозяина может не оказаться рядом в критический момент, ведь при подключении к стандартной розетке в 220 Вольт на зарядку СИМ уходит порядка 6-7 часов. «Блок зарядный массивный, нагревается сильно, дальше идет воспламенение, что может привести к пожару в квартире», — предостерегает Муртазин.

Зачастую к ЧП приводит неисправный блок питания — аккумулятор может пострадать при падении СИМ. «Как правило, люди не обращают внимания на повреждение блока питания самоката или велосипеда, считают нестрашным, если роняют их», — рассказал гость эфира. Во избежание возгорания владельцу транспортного средства стоит воздержаться от езды и заблаговременно обратиться в сервисный центр. Другая проблема состоит в том, что у многих производителей электросамокатов и велосипедов нет сервисных центров, либо они расположены лишь в крупных городах. Это обстоятельство необходимо учитывать, задумываясь о покупке устройства, подчеркивает Муртазин.

Ранее россиян предупредили о другом опасном свойстве электросамокатов — они притягивают молнии. Во время грозы использовать СИМ небезопасно. Кроме того, рискованно ездить на нем в дождливую погоду, так как влага снижает сцепление с дорогой.