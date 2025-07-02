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13:38, 2 июля 2025Мир

Европа пригрозила Ирану возвращением санкций

МИД Франции: Европейские страны могут восстановить санкции против Ирана
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Страны «евротройки» могут летом восстановить санкции против Ирана. С таким заявлением в интервью Le Monde выступил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро.

«Если Тегеран откажется вести переговоры о строгих и долгосрочных рамках своей ядерной деятельности, гарантирующих наши интересы безопасности, мы можем задействовать этот механизм в течение лета», — сказал французский министр.

Ранее глава МИД Израиля Гидеон Саар призвал Европу срочно восстановить все санкции против Ирана после того, как Тегеран прервал сотрудничество с Международным агентством по атомной энергетике (МАГАТЭ).

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