Европа пригрозила Ирану возвращением санкций

МИД Франции: Европейские страны могут восстановить санкции против Ирана

Страны «евротройки» могут летом восстановить санкции против Ирана. С таким заявлением в интервью Le Monde выступил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро.

«Если Тегеран откажется вести переговоры о строгих и долгосрочных рамках своей ядерной деятельности, гарантирующих наши интересы безопасности, мы можем задействовать этот механизм в течение лета», — сказал французский министр.

Ранее глава МИД Израиля Гидеон Саар призвал Европу срочно восстановить все санкции против Ирана после того, как Тегеран прервал сотрудничество с Международным агентством по атомной энергетике (МАГАТЭ).