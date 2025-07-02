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13:23, 2 июля 2025Мир

Израиль обратился с срочным требованием к Европе

Глава МИД Израиля Саар потребовал от Европы восстановить санкции против Ирана
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Yoshio Tsunoda / Globallookpress.com

Европа должна срочно восстановить все санкции против Ирана после того, как страна приняла решение приостановить сотрудничество с Международным агентством по атомной энергетике (МАГАТЭ). С таким требованием выступил глава МИД Израиля Гидеон Саар в социальной сети Х.

«Я призываю страны "евротройки" — Германию, Францию и Соединенное Королевство — прямо сейчас восстановить все санкции против Ирана! Тегеран только что сделал скандальное заявление о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ, что является полным отказом от всех его международных обязательств в сфере ядерной энергетики», — обратился к Европе дипломат.

Саар также потребовал, чтобы международное сообщество «немедленно» задействовало и использовало все имеющиеся в распоряжении средства, чтобы «остановить ядерные амбиции Исламской Республики».

Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан издал указ о приостановке сотрудничества страны с МАГАТЭ.

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