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10:47, 2 июля 2025Мир

Глава Татарстана встретился с Эрдоганом

Глава Татарстана Минниханов встретился с Эрдоганом в Турции
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Telegram-канал Рустама Минниханова

Глава Татарстана Рустам Минниханов встретился в Турции с президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщила руководитель пресс-службы главы республики Лилия Галимова.

По ее словам, встреча состоялась по инициативе турецкого лидера.

«Пока Раис республики проводил встречи с министрами, президенту Турции доложили, что в Анкаре с рабочей поездкой находится Рустам Минниханов. Реджеп Эрдоган, узнав о его визите, пригласил Рустама Минниханова на встречу», — написала она.

Как утверждается, в ходе встречи Эрдоган отметил вклад главы Татарстана в развитие отношений России со странами исламского мира и с теплотой вспомнил свою поездку в Казань для участия в саммите БРИКС.

Ранее президент Турции предложил организовать саммит по урегулированию конфликта на Украине на уровне лидеров стран. Он отметил, что в случае встречи президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского в ней может принять участие и глава Белого дома Дональд Трамп.

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