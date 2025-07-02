Главой сухопутных войск Германии станет «генерал YouTube»

Bild: Командующим сухопутными войсками Германии стал генерал YouTube

Новым командующим сухопутными войсками Германии станет генерал Кристиан Фрейдинг по прозвищу «генерал YouTube». Об этом сообщает Bild.

Фрейдинг прославился после участия в видеосериале бундесвера, где он объяснял конфликт на Украине. Издание отмечает, что генерал стал настоящей интернет-звездой.

Новый командующий сухопутными войсками также является одним из самых близких доверенных лиц министра обороны Германии Бориса Писториуса. Он назначил его главой своего нового штаба планирования и командования.

По данным Bild, задачи Фрейдинга будут включать модернизацию и увеличение числа военнослужащих. Кроме того, он займется вопросом финансирования, поскольку «армия продолжает оставаться в тупике реформ», несмотря на многомиллиардные инвестиции.

Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Германия обеспечит свою армию всем необходимым финансированием, чтобы сделать ее сильнейшей в Европе.

