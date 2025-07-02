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15:54, 2 июля 2025Силовые структуры

Молодых россиян из спортивного клуба обвинили в отработке приемов на прохожих

В Башкирии клиенты спортивного клуба отрабатывают приемы на случайных прохожих
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве в отношении группы молодых людей из Стерлитамака, которые отрабатывали боевые приемы на случайных прохожих. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) по Башкирии.

Информация о группе юношей появилась в социальных медиа. В публикации указано, что молодые люди занимаются в спортивном клубе, а после тренировок отрабатывают приемы на случайных прохожих.

Происходящее попало на видео.

Ранее в Санкт-Петербурге мужчина с ножом набросился на случайного прохожего, а потом скрылся с места преступления.

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