В российском городе мужчина с ножом набросился на случайного прохожего и скрылся

В Петербурге мужчина с ножом набросился на случайного прохожего и убил его

В Санкт-Петербурге мужчина с ножом набросился на случайного прохожего, а потом скрылся с места преступления. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Вечером 18 июня недалеко от улицы Морской в Ломоносове злоумышленник три раза ударил в шею незнакомого мужчину, а потом скрылся. Пострадавшего без признаков жизни нашли в канаве прохожие, которые и вызвали полицию.

В результате благодаря камерам видеонаблюдения нападавшего удалось задержать. Ему предъявили обвинение по статье 105 УК РФ («Убийство») и отправили под стражу.

Ранее житель Самары разбил лицо 13-летнему велосипедисту.