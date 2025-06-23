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14:22, 23 июня 2025Силовые структуры

В российском городе мужчина с ножом набросился на случайного прохожего и скрылся

В Петербурге мужчина с ножом набросился на случайного прохожего и убил его
Варвара Митина (редактор)

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Санкт-Петербурге мужчина с ножом набросился на случайного прохожего, а потом скрылся с места преступления. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Вечером 18 июня недалеко от улицы Морской в Ломоносове злоумышленник три раза ударил в шею незнакомого мужчину, а потом скрылся. Пострадавшего без признаков жизни нашли в канаве прохожие, которые и вызвали полицию.

В результате благодаря камерам видеонаблюдения нападавшего удалось задержать. Ему предъявили обвинение по статье 105 УК РФ («Убийство») и отправили под стражу.

Ранее житель Самары разбил лицо 13-летнему велосипедисту.

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