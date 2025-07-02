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20:05, 2 июля 2025Культура

Инстасамка обратилась к Собчак после обвинения в доносе

Инстасамка ответила Собчак на обвинения в доносе и предложила интервью
Андрей Шеньшаков
Ксения Собчак

Ксения Собчак. Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Певица Дарья Зотеева, известная под псевдонимом Инстасамка, ответила журналистке Ксении Собчак, которая обвинила артистку в доносах на коллег на фоне собственных неоднозначных треков в прошлом. Об этом она написала в Telegram-канале.

По словам Инстасамки, она прекрасно понимает, что ее собственные тексты, написанные несколько лет назад, не являются приемлемыми и вообще удачными.

«Я сама тогда была не совсем в порядке. Удалила эти альбомы и треки с площадок. Был сложный период в жизни, столкнулась с вещами намного хуже, чем описанные в текстах. Эти позорные текста писали те же ребята, которые писали другим в 2017 году», — написала Дарья.

Что касается актуального творчества, Инстасамка отметила, что сейчас поет исключительно о любви, семейных ценностях, внимании к себе и отныне собирается только радовать своих слушателей. В конце обращения Зотеева предложила журналистке записать интервью с ней, на что Собчак ответила согласием в своей публикации в Telegram-канале.

Ранее стало известно, что Инстасамка обвинила в предательстве России своих коллег Дору (настоящее имя — Дарья Шиханова) и Мэйби Бэйби (настоящее имя — Виктория Лысюк).

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