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08:21, 2 июля 2025Экономика

Китайские машины с пробегом подешевели в России

«Автостат»: В 2025-м китайские машины с пробегом подешевели в РФ на 10-15 %
Вячеслав Агапов

Фото: Jaye Haych / Unsplash

В первой половине 2025 года китайские машины с пробегом подешевели на 10-15 процентов. О резком снижении цен со ссылкой на данные агентства «Автостат» сообщает «Коммерсантъ».

Машины возрастом от года до трех подешевели из-за скидок на первичном рынке, которые сейчас активно предлагают производители и дилеры, пояснил гендиректор агентства Сергей Целиков. Дополнительно на цены давят выросший за последние годы объем вторичного китайского парка и высокий курс рубля, из-за которого дешевеют новые поставляемые в страну машины.

«Если до 2022 года китайские бренды были экзотикой, то теперь за ними — больше половина дилерских центров. Однако на вторичном рынке китайские автомобили с пробегом сталкиваются с конкуренцией со стороны новых китайских машин — склады затоварены, многие дилеры и производители торгуют себе в убыток, лишь бы разморозить деньги», — добавил коммерческий директор автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин.

За первые пять месяцев текущего года продажи китайских автомобилей с пробегом в России взлетели на 44 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года. Как сообщил Целиков, в натуральном выражении они составили 93,5 тысячи единиц. Половина их них приходится на автомобили возрастом до трех лет включительно, причем возраст 29 процентов — от двух до трех лет. По словам эксперта, такая статистика говорит, что многие владельцы пытаются избавиться от автомобиля перед тем, как на него закончится гарантия.

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