Макрона не признали лидером антироссийской европейской коалиции

Безпалько: Называть Макрона лидером антироссийской коалиции преждевременно

Член Совета при президенте России по межнациональным отношениям Богдан Безпалько прокомментировал телефонный разговор российского лидера Владимира Путина с французским коллегой Эммануэлем Макроном, который «провозгласил себя практически лидером антироссийской коалиции и длительное время радикально нагнетал ситуацию вокруг Украины», пишет «Царьград».

По словам политолога, называть президента Франции лидером антироссийской европейской коалиции пока преждевременно. Он назвал политика очень медийно активным человеком. «Но в значительной степени именно этим его возможности как бы и ограничиваются», — отметил спикер. Он обратил внимание, что указанная республика — в числе стран, которые «достаточно скромно отметились в поставках вооружений» Киеву.

«Почему Путин взял трубку? <…> Полагаю, что в данной ситуации политическая обстановка сложилась так, что <…> в условиях реальной политики президент России посчитал возможным провести телефонные переговоры с Макроном и обсудить что-то с ним личное, конфиденциальное», — пояснил эксперт.

По его мнению, главы государств провели спокойный, деловой разговор по вопросам, беспокоящим обе страны. «Обычно переговоры по телефону между лидерами проходят в совершенно иной атмосфере, нежели те заявления и разговоры, которые [звучат] на публике», — пояснил собеседник издания.

Он подчеркнул, что для Макрона звонки в Кремль — один из элементов пиар-кампании. «Другое дело, что после того, как один из этих звонков неожиданно сделал публичным, без предупреждения, с ним разговаривать перестали. Но сейчас, очевидно, просто учли эту возможность. Или предупредили жестко», — уточнил Безпалько.

Французского лидера беспокоят вероятность столкновения между Евросоюзом и Россией и угроза применения ядерного оружия, предположил он.

Ранее сообщалось, что во Франции раскрыли детали звонка Макрона Путину. Французский лидер после разговора с президентом России позвонил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому.