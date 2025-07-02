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15:16, 2 июля 2025Экономика

Поставки новых моделей в Россию рухнули

«Автостат»: За полгода в России представлено всего 20 автомобильных новинок
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

По итогам первого полугодия в России представлено 20 автомобильных новинок, что свидетельствует о серьезном спаде. В прошлом году в общей сложности в стране появилось более 100 новых моделей. Об этом ссылкой на данные генерального директора аналитического агентства «Автостат» Сергея Целикова пишут «Известия».

По его мнению, столь низкие по сравнению с двумя последними годами цифры связаны в первую очередь с негативной динамикой на автомобильном рынке в целом. Из-за резкого сокращения продаж производители медлят с представлением новых моделей или вообще отказываются от идеи поставок в Россию.

Среди имеющихся новинок выделяется Chery Tiggo 7L, который с апреля к концу июня купили почти 2,7 тысячи раз. Также хороший результат у Haval Н7 (1,2 тысячи с марта по июнь) и Tank 400 (769 с февраля по июнь).

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Провальным дебютом отличился южнокорейский бренд KGM, вышедший на рынок в начале марта сразу с четырьмя моделями. В общей сложности ему удалось продать всего 137 автомобилей, хотя еще в феврале производитель озвучил планы на 20 тысяч машин уже в этом году.

Генеральный директор компании Frank Auto Ирина Франк отметила, что процесс носит естественный характер. После того, как возникший из-за ухода привычных моделей вакуум был заполнен, новые поставщики стали внимательнее подходить к рынку и концентрировать ресурсы на продвижении уже набравших какую-то популярность моделей.

Партнер «Автостата» Игорь Моржаретто также считает, что на продажи влияет узнаваемость и цены. Так, даже бывшее название KGM — SsangYoung — не позволило обеспечить продажи с учетом завышенных по сравнению с китайскими моделями цен. «Одного только упоминания "настоящего корейского качества" для рыночного успеха явно недостаточно», — объяснил он

Ранее «Автостат» сообщил, что в первом полугодии китайские машины с пробегом подешевели на 10-15 процентов. При этом их продажи в России взлетели на 44 процента.

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