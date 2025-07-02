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10:07, 2 июля 2025Бывший СССР

Медведчук назвал причины превращения Украины в государство-концлагерь

Медведчук: Украина превратилась в концлагерь и анти-Россию
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Украина, так и не став частью Европы, превратилась в анти-Россию и государство-концлагерь. Об этом заявил бывший лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, передает РИА Новости.

«За 20 лет Украина так и не стала частью Европы, но превратилась в анти-Россию, агрессивное государство-концлагерь, генерирующее ненависть ко всему русскому», — рассказал Медведчук.

По его словам, именно ненависть к русскому уничтожила права украинского населения, его благосостояние и в последующем мирную жизнь.

Ранее Медведчук заявил, что Владимир Зеленский не сможет удержать власть на Украине без поддержки НАТО. Он также заметил, что Зеленский стал «героем НАТО», несмотря на разрушенные судьбы жителей Украины.

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