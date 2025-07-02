Менеджер Боярского оценила сроки его возвращения на сцену после срочной госпитализации

Менеджер Дуванова: Михаил Боярский восстанавливается дома после госпитализации

Менеджер народного артиста РСФСР Михаила Боярского Надежда Дуванова высказалась о возможности его скорого возвращения на театральную сцену. Ее комментарий приводит KP.RU.

«Он выписался, восстанавливается дома. Все нормально. По спектаклям будет принимать решение по самочувствию», — заявила представительница актера.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Михаил Боярский был экстренно госпитализирован в Санкт-Петербурге. Артист самостоятельно приехал в медучреждение. Эту информацию подтвердил сын актера Сергей Боярский. Он добавил, что отец находился в отделении сосудистой кардиологии Мариинской больницы Санкт-Петербурга.