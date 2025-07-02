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14:54, 2 июля 2025Силовые структуры

Мошенники обманули вдову обвиненного в коррупции российского министра

Аферисты выманили ₽10 млн у вдовы обвиненного в растрате экс-министра Аксененко
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Lekhawattana / AP

Мошенники выманили деньги у вдовы бывшего министра путей сообщения Николая Аксененко, обвиненного в растрате 11 миллиардов рублей в начале 2000-х. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, аферисты позвонили женщине под видом сотрудников силовых структур и напугали возбужденным в отношении нее уголовным делом. Они также убедили жертву, что все ее средства на счетах находятся под угрозой, и их нужно срочно обналичить и передать федеральному инкассатору.

Когда женщина пришла в офис банка и сняла десять миллионов рублей, работники заподозрили неладное и вызвали полицейских. Те организовали за вдовой экс-министра тайную слежку и после передачи денег в парке «Музеон» задержали двух злоумышленников — 17-летнего уроженца Кировской области и 38-летнего москвича.

Сейчас задержанным грозит до десяти лет лишения свободы. Как уточнили в МВД, похищение денег курировалось из кол-центров Украины.

Николай Аксененко стал фигурантом уголовного дела о превышении полномочий и растрате в 2001 году. После проверки Счетной палаты выяснилось, что руководство министерства путей приобретало квартиры за сотни тысяч долларов на средства от инвестпрограммы. Дело против него было передано в суд для рассмотрения два года спустя, но экс-министр до него дожить не смог.

Ранее телефонные мошенники обманули белоруса на 18 миллионов рублей и убедили его приехать в Москву ради передачи денег курьеру.

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