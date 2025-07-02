Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
05:05, 2 июля 2025Из жизни

Мужчина неожиданно столкнулся с редчайшим животным и сфотографировал его

MLive: Житель США столкнулся с редчайшим оленем-альбиносом по дороге на работу
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Ramez Khuri / Advance Local Media

Житель американского штата Мичиган неожиданно столкнулся с оленем-альбиносом по дороге на работу и сфотографировал его. Об этом пишет MLive.

Редчайшее животное случайно встретил Рамез Хури из города Фармингтон-Хилс. Мужчина рассказал, что выезжает на работу около четырех часов утра. 18 июня он задержался примерно на 10 минут и уверен, что именно поэтому увидел белого оленя.

Американец ехал на своем автомобиле мимо жилого комплекса, когда заметил нечто странное. «Краем глаза я увидел белого оленя, стоящего у входа в ЖК. Я проехал мимо, а потом сказал себе: "Это то, о чем я подумал?"» — рассказал Хури.

Материалы по теме:
Таинственная субстанция. «Рвота кашалота» стоит дороже золота. Кто платит за нее миллионы долларов?
Таинственная субстанция.«Рвота кашалота» стоит дороже золота. Кто платит за нее миллионы долларов?
4 июня 2021
Невероятные приключения Джоджо. Дельфин-одиночка наводил страх на туристов. Как дружба с человеком изменила его жизнь
Невероятные приключения Джоджо.Дельфин-одиночка наводил страх на туристов. Как дружба с человеком изменила его жизнь
31 августа 2021
Киты в печали, вороны мстят, а коты чуют смерть: правда ли, что животные могут испытывать чувства и вести себя как люди?
Киты в печали, вороны мстят, а коты чуют смерть:правда ли, что животные могут испытывать чувства и вести себя как люди?
14 октября 2022

Он свернул на дорожку жилого комплекса и через несколько мгновений действительно увидел полностью белого оленя-альбиноса. «Он прошел мимо моей машины, посмотрел на меня, а потом направился через парковку и исчез в кустах», — поделился воспоминаниями американец. Он добавил, что любит фотографировать диких животных, и встреча с настолько редким оленем стала для него настоящим подарком.

По словам Чада Стюарта из Мичиганского департамента природных ресурсов, один олень-альбинос рождается на примерно 20-30 тысяч особей.

Ранее у побережья Тайваня группа туристов заметила белого дельфина. Уникальное животное сняли на видео.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Главу азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге отпустили после допроса. Его сын сбил спецназовца и остался на свободе

    Во Франции назвали причину звонка Макрона Путину

    Доктор Мясников рассказал о полетах во сне

    В Госдуме ответили на обвинения спецпосланника Трампа в адрес России

    Мэр швейцарского города резко раскритиковала украинских беженцев

    В российском регионе отразили атаку БПЛА ВСУ

    Число пострадавших от атаки ВСУ в Ижевске выросло

    Россиянам назвали срок появления безопасных арбузов

    Турист описал отдых на российских курортах фразой «вечный фоновый мат»

    В России предложили отмечать День ветеранов боевых действий в июле

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости