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11:50, 2 июля 2025Из жизни

Мужчина подал на развод через 18 часов после свадьбы из-за пьяного брата жены

Free Press Journal: В Индии муж узнал касту жены и подал на развод через день
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Unsplash

В Индии мужчина подал на развод через 18 часов после свадьбы, так как случайно узнал, что его жена принадлежала к другой касте. Об этом сообщает Free Press Journal.

Инцидент произошел в городе Джханси, штат Уттар-Прадеш, 28 июня. Как рассказал отец мужчины, перед свадьбой родственники невесты утверждали, что они принадлежат к одной касте. 27 июня пара заключила брак во время традиционной церемонии в храме.

Однако на следующий день во время общего застолья пьяный брат невесты неожиданно признал, что его семья принадлежит к другой касте. Начался скандал, и невесту увезли в дом родни.

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На следующий день обе семьи явились в полицейское отделение и попросили аннулировать брак. Спор был улажен по соглашению сторон.

Ранее в индийском штате Уттар-Прадеш жена сбежала от мужа сразу же после свадьбы. Ее любовник остановил свадебный картеж и увез ее на мотоцикле.

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