Мужчина подал на развод через 18 часов после свадьбы из-за пьяного брата жены

В Индии мужчина подал на развод через 18 часов после свадьбы, так как случайно узнал, что его жена принадлежала к другой касте. Об этом сообщает Free Press Journal.
Инцидент произошел в городе Джханси, штат Уттар-Прадеш, 28 июня. Как рассказал отец мужчины, перед свадьбой родственники невесты утверждали, что они принадлежат к одной касте. 27 июня пара заключила брак во время традиционной церемонии в храме.
Однако на следующий день во время общего застолья пьяный брат невесты неожиданно признал, что его семья принадлежит к другой касте. Начался скандал, и невесту увезли в дом родни.
На следующий день обе семьи явились в полицейское отделение и попросили аннулировать брак. Спор был улажен по соглашению сторон.
Ранее в индийском штате Уттар-Прадеш жена сбежала от мужа сразу же после свадьбы. Ее любовник остановил свадебный картеж и увез ее на мотоцикле.