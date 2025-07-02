Мужчина подал на развод через 18 часов после свадьбы из-за пьяного брата жены

Free Press Journal: В Индии муж узнал касту жены и подал на развод через день

В Индии мужчина подал на развод через 18 часов после свадьбы, так как случайно узнал, что его жена принадлежала к другой касте. Об этом сообщает Free Press Journal.

Инцидент произошел в городе Джханси, штат Уттар-Прадеш, 28 июня. Как рассказал отец мужчины, перед свадьбой родственники невесты утверждали, что они принадлежат к одной касте. 27 июня пара заключила брак во время традиционной церемонии в храме.

Однако на следующий день во время общего застолья пьяный брат невесты неожиданно признал, что его семья принадлежит к другой касте. Начался скандал, и невесту увезли в дом родни.

На следующий день обе семьи явились в полицейское отделение и попросили аннулировать брак. Спор был улажен по соглашению сторон.

Ранее в индийском штате Уттар-Прадеш жена сбежала от мужа сразу же после свадьбы. Ее любовник остановил свадебный картеж и увез ее на мотоцикле.