На популярном российском курорте мужчина украл у туриста 25 тысяч рублей и попал на видео

В Сочи мужчина украл из рюкзака туриста 25 тысяч рублей и попал на видео

В Сочи местный житель украл у туриста из рюкзака 25 тысяч рублей и попал на видео. Кадры публикует Telegram-канал «Сочи № 1».

Уточняется, что инцидент произошел на пляже Мамайка на популярном курорте. На кадрах видно, как 43-летний мужчина роется в оставленном без присмотра рюкзаке отдыхающего. Благодаря записи полицейским удалось быстро найти злоумышленника. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее мужчина отправился на отдых в Европу и лишился дорогих часов. Национальной гвардии удалось задержать злоумышленника спустя месяц.