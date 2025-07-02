Названа главная причина гуманитарной катастрофы в секторе Газа

Востоковед Лукьянов: Причина гуманитарной катастрофы в Газе — закрытые границы

Главная причина гуманитарной катастрофы в секторе Газа, которая разворачивается на фоне боевых действий между Израилем и радикальной группировкой ХАМАС, — это закрытые границы для беженцев со стороны арабских стран. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил научный сотрудник Института востоковедения РАН Григорий Лукьянов.

По его словам, ни одна из арабских стран до сих пор не согласилась принять пострадавших от войны, хотя большинство из них являются мусульманскими. Как следствие, население Газы оказалось фактически заперто в зоне боев. Эвакуации нет.

«Они осуждают Израиль, но не готовы участвовать в спасении гражданских лиц. Лишь Иордания в рамках договоренностей с президентом США Дональдом Трампом приняла на лечение две тысячи детей — и тех вернут сразу после выздоровления», — сказал востоковед.

При этом, как считает эксперт, израильские вооруженные силы также несут ответственность за страдания тысяч мирных жителей, лишенных доступа к гуманитарной помощи и чистой воде.

«Когда израильские военные входят в жилые кварталы, людей просто изгоняют из домов. Никто не занимается их централизованной эвакуацией или снабжением. Куда они идут — никого не волнует. А идти им некуда. Это усугубляет катастрофу», — заключил Лукьянов.

Ранее стало известно, что Израиль получил новое предложение насчет перемирия в Газе от спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа. Оно предусматривает прекращение боевых действий на 60 дней и освобождение десяти израильских заложников из плена ХАМАС.