Российский солдат покинул строй на присяге из-за действий священника РПЦ

Солдат 90-й танковой дивизии покинул строй, чтобы не попасть под святую воду

Солдат 90-й танковой дивизии покинул строй во время приведения к присяге из-за действий священника РПЦ, главы военного отдела Челябинской епархии Димитрия Егорова. Это следует из видео, опубликованного в Telegram-канале «Военный отдел Московского патриархата».

Судя по кадрам, священник обратился к российским военным с напутственным словом и предупредил их, что будет кропить водой. После этого протоиерей Димитрий предложил «братьям-мусульманам» выйти из строя, чтобы не попасть под брызги святой воды.

Из строя вышел лишь один военнослужащий. Строевым шагом он покинул «коробку» солдат, сделал шаг в сторону и вернулся лишь после того, как обряд был закончен.

Из кадров следует, что муфтия на мероприятии не было.

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