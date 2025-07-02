Офицер СВО потерял ногу при «охоте» на Abrams и вернулся в строй ради мести

Офицер СВО лишился ноге в бою с Abrams и вернулся на фронт, чтобы отомстить

Российский офицер потерял ногу при охоте на Abrams в зоне проведения специальной военной операции (СВО) и вернулся в строй ради мести. Об этом сообщает издание «Регнум» в Telegram.

Во время боев за населенный пункт Очеретино мужчина заметил американский танк. «И тут у меня появилось это чувство азарта, — я понял, что хочу его уничтожить или хотя бы подбить», — поделился он воспоминаниями. Увлекшись «охотой», офицер наступил на мину-«лепесток», из-за чего лишился ступни.

После реабилитации военнослужащий получил протез и решил вернуться на передовую, чтобы поквитаться с танком, из-за которого он получил ранение. «Он стал для меня как Моби Дик для капитана Ахава», — признался боец, сравнив случившееся с ним с событиями романа «Моби Дик, или Белый кит» классика американской литературы Германа Мелвилла.

Ранее Минобороны сообщило о поражении одного из самых современным танков НАТО в зоне СВО. Речь идет о Leopard 2 модификации А6. Боевая машина была уничтожена ударом российского беспилотника.