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10:05, 2 июля 2025Силовые структуры

Отсидевший 19 лет «Астраханский душитель» стал российским штурмовиком на СВО

Астраханский душитель, расправившийся над тремя людьми, ушел штурмовиком на СВО
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

64-летний уроженец Азербайджана Ваган Сафарян, отсидевший 19 лет за три расправы, отправился штурмовиком в зону проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным издания, известный как ««Астраханский душитель» уголовник подписал контракт с Минобороны России весной 2025 года и стал одним из бойцов штурмового подразделения. Сафарян приехал в Астрахань в 1993 году, получил прописку, женился, в семье родилась дочь. В 1998 году совершил первую расправу — за 45 тысяч рублей удушил женщину и ее дочь.

Следующую доказанную расправу он учинил в 2004 году над мужчиной, у которого перед ним был карточный долг.

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области 61-летний бывший депутат регионального Законодательного собрания и экс-сенатор Владимир Лаптев, осужденный на пять лет по делу о мошенничестве и взятках, ушел на СВО.

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