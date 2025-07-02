Отсидевший 19 лет «Астраханский душитель» стал российским штурмовиком на СВО

Астраханский душитель, расправившийся над тремя людьми, ушел штурмовиком на СВО

64-летний уроженец Азербайджана Ваган Сафарян, отсидевший 19 лет за три расправы, отправился штурмовиком в зону проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным издания, известный как ««Астраханский душитель» уголовник подписал контракт с Минобороны России весной 2025 года и стал одним из бойцов штурмового подразделения. Сафарян приехал в Астрахань в 1993 году, получил прописку, женился, в семье родилась дочь. В 1998 году совершил первую расправу — за 45 тысяч рублей удушил женщину и ее дочь.

Следующую доказанную расправу он учинил в 2004 году над мужчиной, у которого перед ним был карточный долг.

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области 61-летний бывший депутат регионального Законодательного собрания и экс-сенатор Владимир Лаптев, осужденный на пять лет по делу о мошенничестве и взятках, ушел на СВО.