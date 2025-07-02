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18:28, 2 июля 2025Путешествия

Пассажиры застряли на борту самолета с бездыханным мужчиной

News.com.au: 66-летний мужчина не выжил после полета на самолете Emirates
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Unsplash

Пассажиры самолета застряли на взлетно-посадочной полосе аэропорта с бездыханным мужчиной на борту. Об этом сообщает издание News.com.au.

По данным источника, 1 июля самолет авиакомпании Emirates выполнял рейс из Дубая в Сидней, Австралия. После приземления в аэропорту назначения бортпроводники обнаружили в кресле бездыханного 66-летнего мужчину и подали сигнал о чрезвычайной ситуации, из-за чего пассажиры не могли сойти с трапа.

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Бригада скорой помощи выехала к лайнеру около 06:20 утра. Несмотря на усилия спасателей, реанимировать пассажира не удалось. Уточняется, что мужчина не выжил по естественным причинам.

Ранее российская медсестра спасла пассажирку во время рейса из Новосибирска в Минеральные Воды. Девушке стало плохо во время полета, а члены экипажа не знали, как воспользоваться тонометром.

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