Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
10:04, 3 июня 2025Путешествия

Медсестра спасла пассажирку на рейсе российского самолета

Mash: Медсестра спасла пассажирку на рейсе S7 Новосибирск — Минеральные Воды
Алина Черненко

Кадр: Telegram-канал Mash Siberia

Медсестра спасла пассажирку на рейсе российской авиакомпании S7 из Новосибирска в Минеральные Воды. Об этом пишет Telegram-канал Mash Siberia.

Уточняется, что во время полета россиянка Дарья внезапно почувствовала себя плохо. Во время турбулентности ее состояние ухудшилось. Члены экипажа не знали, как пользоваться тонометром, и стали искать помощь среди пассажиров самолета.

Материалы по теме:
Российские туристы привыкли экономить на страховке в путешествии. Почему это может привести к беде и как ее не допустить?
Российские туристы привыкли экономить на страховке в путешествии.Почему это может привести к беде и как ее не допустить?
28 января 2023
Инфаркт, переломы, отравления, остановка сердца. Все о том, как правильно оказать первую помощь до приезда врачей
Инфаркт, переломы, отравления, остановка сердца.Все о том, как правильно оказать первую помощь до приезда врачей
22 декабря 2022

На их призыв откликнулась медсестра Вера из Краснообска. Она выяснила причину недомогания женщины, дала ей таблетку, помогла правильно усадить и подавать кислород.

Через несколько дней после инцидента Дарья узнала, что на борту другого самолета, летевшего из Екатеринбурга в Сочи, одна из пассажирок не выжила из-за отсутствия своевременной помощи. Россиянка попыталась найти медсестру, которая ее спасла, чтобы отблагодарить, но безуспешно.

Ранее российский врач спас двух пассажирок рейса с индонезийского острова Бали в Москву. Одну из его попутчиц накануне перелета укусила змея, и когда лайнер поднялся в воздух, на месте укуса стал нарастать отек.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Челябинске нашли дом причастного к атаке ВСУ на российские аэродромы мужчины. Он оказался ценителем роскоши

    В Совфеде заявили об утрате управляемости НАТО

    Расправившегося с таксисткой 17-летнего цыгана из Коркино осудили на 10 лет

    Пожилая женщина украла драгоценности у невесток и сбежала с 30-летним любовником

    Украина присоединилась к платформе НАТО по обмену данными с истребителями и системами ПВО

    Джессика Альба порадовала фанатов фигурой в бикини

    У российской школьницы остановилось сердце после игры в фонтане

    В России отец бойца СВО лишил его мать «гробовых»

    Полиция раскрыла обналичивших миллиард рублей теневых банкиров в трех российских регионах

    В Раде заявили о серьезной проблеме с демографией на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости