Медсестра спасла пассажирку на рейсе российского самолета

Mash: Медсестра спасла пассажирку на рейсе S7 Новосибирск — Минеральные Воды

Медсестра спасла пассажирку на рейсе российской авиакомпании S7 из Новосибирска в Минеральные Воды. Об этом пишет Telegram-канал Mash Siberia.

Уточняется, что во время полета россиянка Дарья внезапно почувствовала себя плохо. Во время турбулентности ее состояние ухудшилось. Члены экипажа не знали, как пользоваться тонометром, и стали искать помощь среди пассажиров самолета.

На их призыв откликнулась медсестра Вера из Краснообска. Она выяснила причину недомогания женщины, дала ей таблетку, помогла правильно усадить и подавать кислород.

Через несколько дней после инцидента Дарья узнала, что на борту другого самолета, летевшего из Екатеринбурга в Сочи, одна из пассажирок не выжила из-за отсутствия своевременной помощи. Россиянка попыталась найти медсестру, которая ее спасла, чтобы отблагодарить, но безуспешно.

Ранее российский врач спас двух пассажирок рейса с индонезийского острова Бали в Москву. Одну из его попутчиц накануне перелета укусила змея, и когда лайнер поднялся в воздух, на месте укуса стал нарастать отек.

