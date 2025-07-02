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11:16, 2 июля 2025Силовые структуры

Попавшихся на криминале двух многодетных матерей поместили в СИЗО в российском регионе

В Уфе полиция задержала двух многодетных матерей-наркокурьеров
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В Уфе полиция задержала трех жителей по делу о производстве и распространении наркотиков. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

По данным ведомства, 28-летний мужчина организовал плантацию конопли в доме своей матери и, по указанию кураторов, изготавливал марихуану, после чего передавал ее двум курьерам.

Ими оказались две многодетные матери. В их машинах и квартирах обнаружили 350 граммов гашиша, мефедрона и кокаина. Наркотики женщины должны были доставить заказчикам. У мужчины нашли около ста кустов конопли и пять килограммов готового наркотика.

Возбуждено уголовное дело, задержанных заключили под стражу.

Ранее сообщалось, что в Удмуртии мужчина получил 16,5 года за контрабанду 3,5 тонны наркотиков.

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