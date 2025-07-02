Попавшихся на криминале двух многодетных матерей поместили в СИЗО в российском регионе

В Уфе полиция задержала двух многодетных матерей-наркокурьеров

В Уфе полиция задержала трех жителей по делу о производстве и распространении наркотиков. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

По данным ведомства, 28-летний мужчина организовал плантацию конопли в доме своей матери и, по указанию кураторов, изготавливал марихуану, после чего передавал ее двум курьерам.

Ими оказались две многодетные матери. В их машинах и квартирах обнаружили 350 граммов гашиша, мефедрона и кокаина. Наркотики женщины должны были доставить заказчикам. У мужчины нашли около ста кустов конопли и пять килограммов готового наркотика.

Возбуждено уголовное дело, задержанных заключили под стражу.

Ранее сообщалось, что в Удмуртии мужчина получил 16,5 года за контрабанду 3,5 тонны наркотиков.