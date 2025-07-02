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02:46, 2 июля 2025Бывший СССР

Порошенко дал совет Зеленскому

Порошенко обвинил Зеленского в авторитаризме и призвал не удерживать власть
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Petro Poroshenko / Globallookpress.com

Бывший президент Украины Петр Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) обвинил действующего главу государства Владимира Зеленского в «ползучем авторитаризме». С критикой в адрес политика он выступил в интервью изданию The Times.

Порошенко посоветовал украинскому лидеру не пытаться удержать власть, предупредив, что украинцы могут потерять терпение. «Зеленскому стоит прислушаться к этому, потому что если вы закрыты от людей, это может иметь эффект кипящего котла», — отметил он.

Ранее депутат Верховной Рады Александр Дубинский заявил, что Украине грозит катастрофа, если Зеленский примет повторное участие в президентских выборах и одержит победу. По его словам, при таком сценарии может начаться новая серия конфликта.

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