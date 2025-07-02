Президент одной из постсоветских стран прибыл на переговоры с Путиным

Президент Киргизии Жапаров прибыл в Москву на встречу с Путиным

В Москву с рабочим визитом прибыл президент Киргизии Садыр Жапаров. Об этом сообщает РИА Новости.

«Борт главы государства приземлился в международном аэропорту Внуково-2. В аэропорту президента Садыра Жапарова встретил заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Михаил Галузин и другие официальные лица», — передает агентство.

Уточняется, что в Москве Жапаров проведет встречу с президентом России Владимиром Путиным.

В конце июня Киргизию посетил министр иностранных дел России Сергей Лавров. У него были запланированы встречи с Жапаровым и главой МИД Жээнбеком Кулубаевым.