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12:50, 2 июля 2025Бывший СССР

Президент одной из постсоветских стран прибыл на переговоры с Путиным

Президент Киргизии Жапаров прибыл в Москву на встречу с Путиным
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: МИД РФ / РИА Новости

В Москву с рабочим визитом прибыл президент Киргизии Садыр Жапаров. Об этом сообщает РИА Новости.

«Борт главы государства приземлился в международном аэропорту Внуково-2. В аэропорту президента Садыра Жапарова встретил заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Михаил Галузин и другие официальные лица», — передает агентство.

Уточняется, что в Москве Жапаров проведет встречу с президентом России Владимиром Путиным.

В конце июня Киргизию посетил министр иностранных дел России Сергей Лавров. У него были запланированы встречи с Жапаровым и главой МИД Жээнбеком Кулубаевым.

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