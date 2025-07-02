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19:15, 2 июля 2025Из жизни

Пьяный мужчина проглотил ложку и пять месяцев считал это сном

Китаец пять месяцев ходил с ложкой в кишке и считал это сном
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Kin Shing Lai / Unsplash

Врачи удалили из кишок китайца керамическую ложку, которую он проглотил, будучи пьяным. Об этом пишет South China Morning Post.

29-летний Ян считал, что случайно проглотил кусок пластика, когда брал еду на вынос. С этим предположением он обратился в больницу в Шанхае. Врачи осмотрели мужчину и обнаружили в его двенадцатиперстной кишке 15-сантиметровую керамическую ложку.

Оказалось, что в январе Ян отдыхал в Таиланде. Однажды он вернулся очень пьяным в отель и взял в номере ложку, чтобы вызывать рвоту. Он так глубоко запихнул ее, что та в какой-то момент просто провалилась внутрь. После этого мужчина потерял сознание из-за слишком серьезного алкогольного опьянения. На следующее утро он решил, что все это было сном, и шесть месяцев ходил так, ничего не замечая.

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Первая попытка вытащить ложку не увенчалась успехом: щипцы не могли схватить ее из-за скользкой поверхности. Хирургам пришлось использовать несколько инструментов, чтобы достать ее. Операция заняла полтора часа. Вскоре мужчину выписали из больницы. С ним все в порядке.

Ранее сообщалось, что в городе Сучжоу, Китай, врачи достали из желудка 11-летнего мальчика слиток золота. Ребенок случайно проглотил 100-граммовый кусок золота, который хранился дома, во время игры.

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