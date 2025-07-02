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16:54, 2 июля 2025Из жизни

Раскрыт секрет дорогих джемов Меган Маркл

Стало известно, что «домашние» джемы Меган Маркл делают на фабрике в США
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: As ever by Meghan, Duchess of Sussex

Стало известно, что дорогие джемы Меган Маркл, которые она продает под брендом As Ever, на самом деле производятся на промышленном предприятии в США. Об этом сообщает Daily Mail.

Несмотря на маркетинговую кампанию, позиционирующую джемы как «вдохновленные рецептом, который Меган создала на своей домашней кухне», их делают на фабрике компании The Republic of Tea в Иллинойсе — в трех тысячах километров от особняка герцогини Сассекской в Монтесито. Баночка малинового джема As Ever стоит 6,5 фунтов (около 750 рублей), а мед с апельсиновым цветом — 20 фунтов (примерно 2300 рублей).

Поклонники поверили в легенду о домашнем джеме после трогательного видео Меган Маркл в соцсетях, где четырехлетняя Лиллибет хвалит «красивый» джем, стоящий на плите в кастрюле. Однако выяснилось, что рецепт лишь адаптировали для массового производства. Компания-производитель также выпускает тематические джемы по мотивам сериала «Бриджертоны» и чаи As Ever, которые стоят в три раза дороже аналогов. Многие поклонники Маркл были разочарованы, когда секрет джемов был раскрыт таким обескураживающим образом.

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Netflix, сотрудничающий с Меган, заявил, что гордится высокими стандартами бренда. Первые партии джемов и меда быстро разошлись, несмотря на цену.

Ранее сообщалось, что жена принца Гарри Меган Маркл очень разозлилась, что самый богатый человек в мире Джефф Безос не позвал ее на свадьбу с Лорен Санчес. Журналисты издания отмечают, что Маркл отчаянно стремилась получить приглашение на свадьбу миллиардера в Венеции, так как считала это очень важным для своего имиджа.

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