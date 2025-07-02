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11:30, 2 июля 2025Культура

Раскрыты подробности жизни Эдиты Пьехи после ухода со сцены

Певец Стас Пьеха заявил, что его бабушка Эдита Пьеха устала от выступлений
Ольга Коровина

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Внук певицы Эдиты Пьехи, исполнитель Стас Пьеха рассказал о жизни народной артистки СССР после ухода со сцены. Его комментарий приводит «Абзац».

Внук 87-летней исполнительницы сообщил, что родственники часто навещают Пьеху, живущую в загородном доме. В данный момент у нее гостит дочь Илона Броневицкая. По словам собеседника издания, певица посвящает свободное время прогулкам и регулярно проходит медицинские осмотры. Музыкальную карьеру она завершила в 2021 году, поскольку устала давать концерты.

«Она, естественно, не выступает сейчас. Более 60 лет выступала без остановки», — добавил Стас.

Ранее помощница Эдиты Пьехи Ирина прокомментировала новости о том, что у артистки выявили признаки возрастной деменции и гипертонии.

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