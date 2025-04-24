Слухи о неизлечимой болезни Эдиты Пьехи опровергли

Помощница Эдиты Пьехи назвала ложью слухи о деменции и гипертонии у певицы

Помощница певицы Эдиты Пьехи Ирина прокомментировала новости о том, что у артистки выявили признаки возрастной деменции и гипертонии. Ее слова приводит портал «Абзац».

Ранее в СМИ появились сообщения, что у Пьехи обнаружили признаки возрастной деменции и гипертонию на фоне набора веса.

По словам помощницы Пьехи, у народной артистки СССР не было никакого ухудшения здоровья.

«Я уже устала возмущаться слухам, ни одного слова правды. Когда меня спрашивают об этом, уже даже нет сил никого посылать», — заявила Ирина журналистам.

Известно, что Пьеха перестала выступать на сцене в 2021 году. Артистка призналась, что за свою 65-летнюю карьеру устала и больше не может петь.

