У Эдиты Пьехи обнаружили признаки деменции

Mash: У певицы Эдиты Пьехи обнаружили признаки возрастной деменции и гипертонию

У народной артистки СССР, певицы Эдиты Пьехи обнаружили признаки возрастной деменции и гипертонию. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, здоровье 87-летней артистки ухудшилось из-за того, что она поправилась примерно на 30 килограмм. Отмечается, что у Пьехи наблюдаются такие симптомы, как нарушение памяти и дезориентация. «Лишний вес усугубляет нагрузку на сердце — из-за этого случаются периодические гипертонические кризы и повышенное давление», — говорится в сообщении.

Уточняется, что на данный момент певица почти все время проводит в своем загородном доме под Петербургом, она живет одна, присматривает за артисткой персонал.

Ранее певец Стас Пьеха рассказал о скромных заработках бабушки. Исполнитель заявил, что Пьеха не накопила большого состояния за счет своего творчества.