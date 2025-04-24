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10:57, 24 апреля 2025Культура

У Эдиты Пьехи обнаружили признаки деменции

Mash: У певицы Эдиты Пьехи обнаружили признаки возрастной деменции и гипертонию
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

У народной артистки СССР, певицы Эдиты Пьехи обнаружили признаки возрастной деменции и гипертонию. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, здоровье 87-летней артистки ухудшилось из-за того, что она поправилась примерно на 30 килограмм. Отмечается, что у Пьехи наблюдаются такие симптомы, как нарушение памяти и дезориентация. «Лишний вес усугубляет нагрузку на сердце — из-за этого случаются периодические гипертонические кризы и повышенное давление», — говорится в сообщении.

Уточняется, что на данный момент певица почти все время проводит в своем загородном доме под Петербургом, она живет одна, присматривает за артисткой персонал.

Ранее певец Стас Пьеха рассказал о скромных заработках бабушки. Исполнитель заявил, что Пьеха не накопила большого состояния за счет своего творчества.

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