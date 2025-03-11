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12:56, 11 марта 2025Культура

Внук Эдиты Пьехи заявил о ее скромных заработках

Певец Стас Пьеха сообщил, что у Эдиты Пьехи была маленькая зарплата
Ольга Коровина

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Певец Стас Пьеха рассказал о скромных заработках своей бабушки, народной артистки СССР Эдиты Пьехи. Его слова приводит «КП-Петербург».

Исполнитель заявил, что Пьеха не накопила большого состояния за счет своего творчества. «Как и у всех артистов того времени, у нее была определенная небольшая зарплата, на которую она жила», — объяснил певец. Он добавил, что 87-летняя артистка также не интересуется финансами своих коллег.

По словам внука, Пьеха больше не выступает на публике, однако продолжает петь дома. «Большую часть времени бабушка проводит в загородном доме под Петербургом, смотрит телевизор», — рассказал артист.

Ранее сообщалось, что Эдита Пьеха получила звание почетной гражданки Санкт-Петербурга с 15-й попытки.

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