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15:33, 24 мая 2023Культура

Эдита Пьеха стала почетной гражданкой Санкт-Петербурга с 15-й попытки

Певица Эдита Пьеха с 15-й попытки получила звание почетного гражданина Санкт-Петербурга

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Народная артистка СССР, певица Эдита Пьеха получила звание почетной гражданки Санкт-Петербурга с 15-й попытки. Об этом пишет «Фонтанка» со ссылкой на депутата Бориса Вишневского.

В среду, 24 мая, депутаты законодательного собрания Петербурга приняли решение о присвоении данного статуса 85-летней исполнительнице на закрытом заседании. Кроме Пьехи, аналогичный титул получила учительница, пережившая блокаду Ленинграда, заслуженный педагог Надежда Строгонова.

Отмечается, что в 2023 году Эдиту Пьеху номинировали на звание почетной гражданки в 15-й раз (по другим данным — в 18-й). В последний раз певица входила в список кандидатов в 2020 году, когда звания почетных горожан были присуждены руководителю Центра имени Алмазова Евгению Шляхто и начальнику ГУП «Петербургский метрополитен» Владимиру Гарюгину.

В апреле 2022 года народный артист России Александр Розенбаум отозвал поданную в законодательное собрание Санкт-Петербурга заявку с его кандидатурой на присвоение звания почетного гражданина города. Отмечается, что музыкант сделал это в личном качестве. Причины решения Розенбаум объяснять не стал.

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Сергей Равин
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