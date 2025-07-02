Россиянам назвали действия при появлении грязной воды из-под крана

Россиянам назвали способ правильно составить претензию в УК из-за ЖКУ

При оказании некачественных жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ), например, если из-под крана течет грязная вода, россиянам следует в первую очередь общаться в аварийно-диспетчерскую службу поставщика услуг. Об этом пишет Life.

Для начала следует позвонить в поддержку или направить письменное обращение в диспетчерскую службу. Ответ должен прийти в течение суток. Если в коммунальной службе о причине поломки не знают, ее сотрудники должны согласовать дату и время проверки. После проверки предоставят экземпляр акта, в котором будут указаны факт нарушения и его длительность.

Если поставщик услуг отказывается признать проблему, можно запросить проведение экспертизы. За нее должна платить коммунальная служба, но, если в ходе проверки будет установлено, что никаких проблем не было, за проведенную экспертизу придется заплатить потребителю.

Когда экспертиза подтвердила нарушения, потребитель имеет право подать претензию к исполнителю. Следует написать письменную жалобу на имя руководителя управляющей компании (УК).

Ранее эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев заявил, что жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) в России после июльского роста не будут дорожать в ближайшие полгода. Однако в перспективе предприятиям ЖКХ придется поднять тарифы до 20 процентов в соответствии с накопленными издержками, спрогнозировал он.