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18:42, 2 июля 2025Забота о себе

Россиянам перечислили полезные альтернативы соли

Терапевт Драпкина: Вместо соли блюда можно заправлять лимонным соком
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: snezhana k / Shutterstock / Fotodom

Снижение объема соли в рационе может стать важным шагом в профилактике гипертонии, инфарктов и инсультов, рассказала терапевт Оксана Драпкина. Полезные альтернативы она перечислила в беседе с KP.RU.

По словам Драпкиной, вместо соли можно использовать лимонный сок, сушеный или тертый имбирь, пряные травы, сушеный лук и чеснок. Она отметила, что со временем вкусовые рецепторы приспособятся к меньшему количеству соли.

Терапевт добавила, что большая часть соли поступает не из приготовленных дома блюд, а из готовых продуктов: колбас, чипсов, консервированных овощей и соусов. «Только 20 процентов соли добавляется во время приготовления пищи или за столом. Остальное скрыто в обработанных продуктах и продуктах животного происхождения», — объяснила Драпкина.

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Чтобы уменьшить объем соли в рационе, она призвала обращать внимание на этикетки и выбирать продукты с пометкой «без соли» или «с низким содержанием натрия». Терапевт также порекомендовала готовить еду самостоятельно, а не покупать готовую, чтобы контролировать количество соли.

Ранее диетолог-эндокринолог Антон Поляков посоветовал некоторым россиянам ограничить употребление клубники. По его словам, сделать это необходимо при наличии заболеваний ЖКТ и аллергии.

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