Россиянам рассказали о первых признаках инсульта

Врач-невролог Гайфутдинов: Нарушения речи могут говорить о начале инсульта

Появление асимметрии в лице, нарушений речи и парализации конечностей может говорить о первых признаках инсульта, но при некоторых его видах о заболевании можно узнать только на магнитно-резонансной томографии (МРТ). Об этом «Ленте.ру» рассказал врач-невролог Рустем Гайфутдинов.

«Обычно это три признака: асимметрия лица, нарушения речи и когда рука падает. В зависимости от нарушения кровоснабжения бассейна могут быть инсульты без парализации», — сказал Гайфутдинов.

При некоторых поражениях мозга возможно развитие косоглазия, также разрыв головных сосудов может сопровождаться сильной головной болью, отметил специалист.

Кроме того, на фоне высокого давления может возникнуть лакунарный инсульт, который поражает небольшую часть мозга — не более 1,5 – 2 сантиметров. Для лакунарного инсульта характерны так называемые немые инсульты, то есть без выраженной клинической картины, пояснил врач.

Только четверть всех инсультов имеет клиническую значимость. Человек пожилой, вдруг неважно себя чувствующий, скажет: давление скакало, слабость, сонливость, заторможенность. На МРТ идет по поводу обычных малозаметных жалоб, и там видят очаг ишемии Рустем Гайфутдинов врач-невролог

По мнению профессора кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Оксаны Пивоваровой, чтобы проверить начавшийся инсульт, надо попросить человека выполнить три простейших действия: улыбнуться, поднять обе руки перед собой и сказать любую простую фразу, например «небо голубое», «поле зеленое», «шар круглый». Человек, у которого вследствие инсульта нарушена работа мозга, не сможет выполнить ни одно из этих действий, пояснила она.