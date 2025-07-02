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15:35, 2 июля 2025Экономика

Россиянам с маленькими участками дали совет по выбору дачи

Депутат Чаплин: Для маленького участка подойдет двухэтажная дача
Мария Черкасова

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Дачникам с небольшими участками лучше выбирать двухэтажные здания. Таким советом в разговоре с RT поделился депутат Госдумы и председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

Компактный дом оставит пространство для сада или игровых зон на участке. Здание с двумя этажами предоставляют большие возможности для планировки — на втором этаже можно обустроить отдых или рабочие зоны. Однако стоит помнить, что строительство таких домов сложнее и дороже, напомнил депутат. Дополнительные затраты потребуются для укладки более сложного фундамента, монтажа лестницы, а также придется потратить больше денег на установку отопительных систем.

Одноэтажный дом проще спроектировать и построить. Жить в нем тоже удобнее, особенно пожилым людям и семьям с маленькими детьми — в здании не будет лестниц и перемещаться по нему будет проще. Затраты на отопление и содержание этого дома также ниже.

Ранее дачникам посоветовали осторожнее относиться к популярным народным средствам на участке. Например, не стоит опрыскивать пасленовые раствором из молока и меда, чтобы защитить растения от фитофторы. Такой «уход» только навредит культурам и привлечет к ним насекомых сразу после дождей, заверил председатель Московского союза садоводов Андрей Туманов.

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