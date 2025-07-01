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21:04, 1 июля 2025Экономика

Российским дачникам назвали самые опасные для урожая народные средства

Агроном Туманов: Народные средства могут серьезно навредить урожаю на даче
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ

Некоторые популярные народные средства могут серьезно навредить урожаю на даче. Назвал их россиянам председатель Московского союза садоводов Андрей Туманов, пишет aif.ru.

Так, дачникам советуют опрыскивать пасленовые раствором из молока и меда, чтобы защитить растения от фитофторы. «Это просто какой-то садовый бред», — заявил Туманов и добавил, что это только навредит культурам и привлечет к ним насекомых сразу после дождей.

Опасным рецептом агроном также назвал раствор соды, которым предлагают поливать томаты и баклажаны. По словам эксперта, не все растения переживут такой полив, так как сода для них ядовита. Другой вредный совет — поливать растения пивом, чтобы защитить от фитофторы.

«Дело в том, что пиво и пивные дрожжи вообще питательная среда для данного возбудителя. Политые пивом растения скорее заболеют фитофторозом, чем те, которые просто оставили в покое», — заключил специалист.

Ранее дачников предупредили о штрафах за использование запрещенных химикатов на участке. Применять можно только средства, внесенные в Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, уточнили эксперты. Нарушителям грозит штраф от 1000 до 2000 рублей, а в случае, если химикаты привели к загрязнению почвы, нанесли серьезный вред растениям, животным или пчелам — от 10 тысяч до 20 тысяч рублей.

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