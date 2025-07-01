Российским дачникам назвали самые опасные для урожая народные средства

Некоторые популярные народные средства могут серьезно навредить урожаю на даче. Назвал их россиянам председатель Московского союза садоводов Андрей Туманов, пишет aif.ru.
Так, дачникам советуют опрыскивать пасленовые раствором из молока и меда, чтобы защитить растения от фитофторы. «Это просто какой-то садовый бред», — заявил Туманов и добавил, что это только навредит культурам и привлечет к ним насекомых сразу после дождей.
Опасным рецептом агроном также назвал раствор соды, которым предлагают поливать томаты и баклажаны. По словам эксперта, не все растения переживут такой полив, так как сода для них ядовита. Другой вредный совет — поливать растения пивом, чтобы защитить от фитофторы.
«Дело в том, что пиво и пивные дрожжи вообще питательная среда для данного возбудителя. Политые пивом растения скорее заболеют фитофторозом, чем те, которые просто оставили в покое», — заключил специалист.
Ранее дачников предупредили о штрафах за использование запрещенных химикатов на участке. Применять можно только средства, внесенные в Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, уточнили эксперты. Нарушителям грозит штраф от 1000 до 2000 рублей, а в случае, если химикаты привели к загрязнению почвы, нанесли серьезный вред растениям, животным или пчелам — от 10 тысяч до 20 тысяч рублей.