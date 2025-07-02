Россияне массово собрались увидеть Байкал осенью

OneTwoTrip: В Иркутске рост бронирований отелей составил 88 процентов

Российские туристы массово собрались увидеть Байкал осенью 2025 года: в Иркутске оформлено на 88 процентов больше бронирований отелей, чем годом ранее. Об этом говорится в исследовании сервиса OneTwoTrip, материал оказался в распоряжении «Ленты.ру».

Также прибавили в популярности Ялта и Краснодар — плюс 78 и 73 процента к востребованности. В Нижнем Новгороде и Кисловодске рост бронирований составил 66 и 62 процента.

Ранее россияне раскрыли любимые места для свадебных путешествий. Большинство соотечественников признались, что хотели бы провести медовый месяц в поездке по стране.

