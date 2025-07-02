Создавшие нацистское сообщество с отделениями в разных городах россияне пойдут под суд

В Подмосковье осудят организаторов и участников экстремистского сообщества

В Московской области осудят организаторов и участников экстремистского сообщества. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Они обвиняются по статьям 282.1 («Организация экстремистского сообщества»), 282 («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»), 280 («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности») и 150 («Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления») УК РФ.

По данным следствия, в период с 2023 года по 2024 год обвиняемые, являясь приверженцами националистических взглядов, организовали на территории Сергиева Посада экстремистское сообщество для подготовки и совершения преступлений.

Свои взгляды они пропагандировали через созданный ими Telegram-канал, где призывали подписчиков участвовать в акциях на территории России. Также обсуждали насильственные действия в отношении различных групп населения и распространяли националистические экстремистские материалы, получая за это донаты от пользователей. Через некоторое время они создали отделения организации в различных городах.

Их противоправную деятельность выявили и пресекли сотрудники СК и ФСБ во взаимодействии с МВД. В ходе обысков по местам жительства обвиняемых изъяты нацистская и националистическая атрибутика, литература, а также компьютерная техника, мобильные телефоны. Проведено 34 экспертизы, в том числе лингвистические. Изучено более 50 предметов и документов, изъятых в ходе расследования.

Ранее сообщалось, что в российском регионе задержали подростков-неонацистов.