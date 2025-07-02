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13:34, 2 июля 2025Экономика

Россиянин устроил шашлычную и душевую на крыше дома и разгневал соседей

Житель Воронежа устроил себе шашлычную и душевую на крыше дома и попал под суд
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Пресс-служба УФССП России по Воронежской области

Житель Воронежа устроил себе шашлычную и душевую на крыше многоквартирного дома и разгневал соседей. Они пожаловались на мужчину, и тот попал под суд, сообщает «Горком 36».

Речь идет о четырехэтажном доме на улице 20-летия Октября. Житель одной из квартир на последнем этаже без ведома соседей захватил себе чердак, общий балкон, а потом соорудил пристройку на крыше. Россиянин провел туда газ и воду, оборудовал ванную и кухню.

По словам жильцов дома, на крыше появилась шашлычная, а в чердачном помещении — душевая и спальня. В пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов добавили, что этот дом признан аварийным. В итоге по решению суда нарушителя заставили снести незаконные постройки и восстановить доступ к общим помещениям — чердаку и балкону.

Ранее житель Москвы разозлил соседей, когда превратил свою квартиру в пентхаус. Выяснилось, что собственник самовольно объединил две квартиры по вертикали, сделав проем в межэтажном перекрытии и установив лестницу.

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