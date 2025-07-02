Россиянин устроил шашлычную и душевую на крыше дома и разгневал соседей

Житель Воронежа устроил себе шашлычную и душевую на крыше дома и попал под суд

Житель Воронежа устроил себе шашлычную и душевую на крыше многоквартирного дома и разгневал соседей. Они пожаловались на мужчину, и тот попал под суд, сообщает «Горком 36».

Речь идет о четырехэтажном доме на улице 20-летия Октября. Житель одной из квартир на последнем этаже без ведома соседей захватил себе чердак, общий балкон, а потом соорудил пристройку на крыше. Россиянин провел туда газ и воду, оборудовал ванную и кухню.

По словам жильцов дома, на крыше появилась шашлычная, а в чердачном помещении — душевая и спальня. В пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов добавили, что этот дом признан аварийным. В итоге по решению суда нарушителя заставили снести незаконные постройки и восстановить доступ к общим помещениям — чердаку и балкону.

Ранее житель Москвы разозлил соседей, когда превратил свою квартиру в пентхаус. Выяснилось, что собственник самовольно объединил две квартиры по вертикали, сделав проем в межэтажном перекрытии и установив лестницу.