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13:45, 2 июля 2025Россия

Российская армия нанесла удары по военным объектам Украины

Минобороны: ВС РФ ударили по военным объектам Украины
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: State Emergency Service of Ukraine / Reuters

Российская армия нанесла удары по военным объектам Украины, в частности, по цехам сборки беспилотников и местам их хранения. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным оборонного ведомства, бойцы Вооруженных сил России (ВС РФ) также нанесли поражение предприятию военно-промышленного комплекса Украины, складам боеприпасов и военно-технического имущества. Кроме того, ударам подверглись пункты временной дислокации украинских воинских формирований и иностранных наемников.

Удары по украинским объектам наносились с помощью дальнобойного оружия — ударных беспилотников, ракет и артиллерии.

Кроме того, российские силы противовоздушной обороны сбили 7 управляемых авиационных бомб и 131 беспилотник самолетного типа в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

Ранее военный корреспондент Евгений Поддубный сообщал о ночном комбинированном ударе по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его данным, атаки были сосредоточены на логистических узлах противника.

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