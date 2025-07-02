Минобороны: ВС РФ ударили по военным объектам Украины

Российская армия нанесла удары по военным объектам Украины, в частности, по цехам сборки беспилотников и местам их хранения. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным оборонного ведомства, бойцы Вооруженных сил России (ВС РФ) также нанесли поражение предприятию военно-промышленного комплекса Украины, складам боеприпасов и военно-технического имущества. Кроме того, ударам подверглись пункты временной дислокации украинских воинских формирований и иностранных наемников.

Удары по украинским объектам наносились с помощью дальнобойного оружия — ударных беспилотников, ракет и артиллерии.

Кроме того, российские силы противовоздушной обороны сбили 7 управляемых авиационных бомб и 131 беспилотник самолетного типа в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

Ранее военный корреспондент Евгений Поддубный сообщал о ночном комбинированном ударе по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его данным, атаки были сосредоточены на логистических узлах противника.