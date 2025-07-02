Поддубный: Российские войска нанесли комбинированный удар по объектам ВСУ

Российские войска нанесли комбинированный удар по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ночь на 2 июля. Об этом в своем Telegram-канале сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный.

«Новый комбинированный удар нанесли ВС РФ по военным объектам противника минувшей ночью. Судя по приходящим сообщениям атаки были сосредоточены на логистических узлах ВСУ», — отметил он.

По словам военкора, удары были нанесены в Купянском районе и Балаклее Харьковской области, располагающей крупным железнодорожным узлом. Кроме того, взрывы произошли в Доброполье Донецкой народной республики, через которое снабжается украинский гарнизон в Красноармейске (украинское название — Покровск), а также в промзоне Краматорска, где находились склады вооружений.

Поддубный добавил, что удары были нанесены по Вилково в Одесской области — городе, расположенном в дельте Дуная на границе с Румынией, а также по складам ВСУ и портовой инфраструктуре в Причерноморье.

Ранее армия России нанесла бомбовый удар по двигавшимся к границы украинским штурмовикам. Отмечается, что они передвигались в районе Бессаловки.