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11:58, 2 июля 2025Бывший СССР

Российские войска нанесли комбинированный удар по объектам ВСУ

Поддубный: Российские войска нанесли комбинированный удар по объектам ВСУ
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетРоссийские войска

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Российские войска нанесли комбинированный удар по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ночь на 2 июля. Об этом в своем Telegram-канале сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный.

«Новый комбинированный удар нанесли ВС РФ по военным объектам противника минувшей ночью. Судя по приходящим сообщениям атаки были сосредоточены на логистических узлах ВСУ», — отметил он.

По словам военкора, удары были нанесены в Купянском районе и Балаклее Харьковской области, располагающей крупным железнодорожным узлом. Кроме того, взрывы произошли в Доброполье Донецкой народной республики, через которое снабжается украинский гарнизон в Красноармейске (украинское название — Покровск), а также в промзоне Краматорска, где находились склады вооружений.

Поддубный добавил, что удары были нанесены по Вилково в Одесской области — городе, расположенном в дельте Дуная на границе с Румынией, а также по складам ВСУ и портовой инфраструктуре в Причерноморье.

Ранее армия России нанесла бомбовый удар по двигавшимся к границы украинским штурмовикам. Отмечается, что они передвигались в районе Бессаловки.

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