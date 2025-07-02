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16:23, 2 июля 2025Силовые структуры

Арестованным по делу о деятельности ОПГ в Екатеринбурге предъявили обвинение

В Екатеринбурге предъявили обвинение фигурантам по делу о деятельности ОПГ
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ирина Семенова / РИА Новости

В Екатеринбурге предъявили обвинение фигурантам по делу о деятельности ОПГ. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Им предъявлено обвинение по статьям 105 («убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору; убийство по найму») и 30, 105 («Покушение на убийство ») УК РФ.

По данным следствия, они входили в состав преступной группы и причастны к расправам в 2001 году над Пашаевым, который получил колото-резаные раны, несовместимые с жизнью. И попытке расправы по найму над Шириновым в 2010 году, а также расправе в 2011 году над гражданином Азербайджана Гаджиевым. Мотивом указанных преступлений, как полагает следствие, стал раздел сфер влияния в бизнесе, а также личная месть.

Один из обвиняемых дал подробные показания по обстоятельствам преступлений в ходе проверки показаний на месте. Он также изобличил своих соучастников.

28 июня стало известно, что правоохранители задержали участников преступной группировки по подозрению в расправах 10-летней давности. Расследование по уголовному делу продолжается.

Ранее сообщалось, что шестого фигуранта расследования деятельности ОПГ в Екатеринбурге отправили в СИЗО.

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