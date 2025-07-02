Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:28, 2 июля 2025Силовые структуры

Шестого фигуранта расследования деятельности ОПГ в Екатеринбурге отправили в СИЗО

В Екатеринбурге арестовали Шахина Лалаева по делу о деятельности ОПГ
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Владимир Андреев / ТАСС

Суд Екатеринбурга арестовал Шахина Лалаева по обвинению в расправе, которая была совершена группой лиц по предварительному сговору. Об этом сообщает РЕН ТВ в Telegram-канале.

Лалаев будет находиться в СИЗО до 19 июля.

Ранее суд взял под стражу Акифа, Аяза и Мазахира Сафаровых, а позже - Бакира Сафарова и Ахлимана Гянджиева.

28 июня стало известно, что правоохранители задержали участников преступной группировки по подозрению в расправах 10-летней давности. По версии следствия, задержанные могли быть причастны к серии расправ, которые произошли в Екатеринбурге в 2001, 2010, 2011 годах.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Во Франции раскрыли детали звонка Макрона Путину. Европа хочет вернуть себе контроль над одним вопросом

    Россияне назвали любимые способы празднования Дня семьи

    В «Зените» высказались о большом количестве бразильцев в команде

    Мужчина не пережил радости из-за возвращения жены

    В Госдуму внесли проект о штрафах за опоздание общественного транспорта

    В Раде назвали резкое повышение налогов на Украине жизнью по-европейски

    Захарова сравнила страны ЕС с прячущимися за дверью поросятами

    ВС России получили новую партию БМП-3

    Женщину ввели в кому из-за комариных укусов

    «Агрессия бешеной собаки». В Госдуме объяснили, зачем Украина публикует видео с российскими пленными

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости