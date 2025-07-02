Шестого фигуранта расследования деятельности ОПГ в Екатеринбурге отправили в СИЗО

В Екатеринбурге арестовали Шахина Лалаева по делу о деятельности ОПГ

Суд Екатеринбурга арестовал Шахина Лалаева по обвинению в расправе, которая была совершена группой лиц по предварительному сговору. Об этом сообщает РЕН ТВ в Telegram-канале.

Лалаев будет находиться в СИЗО до 19 июля.

Ранее суд взял под стражу Акифа, Аяза и Мазахира Сафаровых, а позже - Бакира Сафарова и Ахлимана Гянджиева.

28 июня стало известно, что правоохранители задержали участников преступной группировки по подозрению в расправах 10-летней давности. По версии следствия, задержанные могли быть причастны к серии расправ, которые произошли в Екатеринбурге в 2001, 2010, 2011 годах.