Сдавшей ЕГЭ на 400 баллов московской школьнице предложили стажировку в MAX

Сдавшей ЕГЭ на 400 баллов школьнице Яшмолкиной предложили стажировку в MAX

Выпускнице московской школы №1514 Надежде Яшмолкиной, сдавшей Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в 2025 году на 400 баллов, предложили стажировку в команде цифровой платформы MAX. Об этом со ссылкой на VK сообщает РИА Новости.

Уточняется, что школьница уже побывала в офисе компании. Там она познакомилась с экспертами и узнала о возможностях развиваться в IT-сфере с помощью проектов VK Education. Также во время визита сотрудники рассказали Яшмолкиной, как присоединились к команде VK после учебы на совместных с вузами программах.

«Мы знаем об интересе выпускницы к IT-сфере и решили пригласить ее на стажировку в команду MAX. Уверена, что любому выпускнику требуется сделать перерыв после такого непростого периода, как сдача ЕГЭ, поэтому мы будем рады увидеть Надежду этим или следующим летом у нас на стажировке и на наших образовательных программах с вузами», — сказала заместитель вице-президента по образовательным проектам VK Анна Степанова.

Выпускница же отметила, что была рада побывать в офисе компании, познакомиться с ее деятельностью и задать вопросы профессионалам IT-индустрии.

О том, что Яшмолкина получила наивысший балл по ЕГЭ, 24 июня сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Он рассказал, что девушка сдавала экзамены по русскому языку, профильной математике, информатике и физике.

В прошлом школьница побеждала в шести профильных олимпиадах. Кроме того, Яшмолкина участвовала в заключительных этапах Всероссийской олимпиады школьников по математике и информатике.