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10:21, 2 июля 2025Путешествия

Шины сразу на трех колесах пассажирского самолета сдулись при посадке в Сочи

«Авиаторщина»: Шины самолета Nordwind сдулись при посадке в Сочи
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Пассажирский самолет авиакомпании Nordwind «разулся» при посадке в Сочи — шины сразу на трех колесах сдулись. Об этом сообщает Telegram-канал «Авиаторщина».

Лайнер выполнял рейс из Самары в Сочи 1 июля. Во время приземления вышли из строя колеса основной стойки шасси. В результате были повреждены пневматики первого левого колеса на левой основной опоре шасси и оба передних колеса на правой стойке.

Судно отстранили от полетов.

Ранее российский пассажирский самолет авиакомпании S7 не смог приземлиться в Улан-Удэ из-за сломанного дворника и ушел на запасной аэродром. Уточняется, что о нерабочем стеклоочистителе было известно заранее, однако лайнер все же допустили к полетам из Москвы.

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