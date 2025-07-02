Шины сразу на трех колесах пассажирского самолета сдулись при посадке в Сочи

«Авиаторщина»: Шины самолета Nordwind сдулись при посадке в Сочи

Пассажирский самолет авиакомпании Nordwind «разулся» при посадке в Сочи — шины сразу на трех колесах сдулись. Об этом сообщает Telegram-канал «Авиаторщина».

Лайнер выполнял рейс из Самары в Сочи 1 июля. Во время приземления вышли из строя колеса основной стойки шасси. В результате были повреждены пневматики первого левого колеса на левой основной опоре шасси и оба передних колеса на правой стойке.

Судно отстранили от полетов.

Ранее российский пассажирский самолет авиакомпании S7 не смог приземлиться в Улан-Удэ из-за сломанного дворника и ушел на запасной аэродром. Уточняется, что о нерабочем стеклоочистителе было известно заранее, однако лайнер все же допустили к полетам из Москвы.