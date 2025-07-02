Сломанный дворник помешал российскому пассажирскому самолету приземлиться

«Авиаторщина»: Самолет S7 не смог приземлиться в Улан-Удэ из-за дворника

Российский пассажирский самолет авиакомпании S7 не смог приземлиться в Улан-Удэ из-за сломанного дворника и ушел на запасной аэродром. Об этом сообщает Telegram-канал «Авиаторщина».

Уточняется, что о нерабочем стеклоочистителе было известно заранее, однако лайнер все же допустили до полета из Москвы в Улан-Удэ, потому что в точке прибытия погода была ясной. Но на подлете начался небольшой ливень, который помешал пилотам совершить посадку. Им пришлось перенаправить судно в Иркутск.

Через два часа, когда погода нормализовалась, самолет все же добрался до города назначения.

Ранее часть окна самолета Delta Air Lines отвалилась после приземления и рассмешила пользователей сети. На снимке видно, что внутренняя рама, обрамляющая иллюминатор, отломалась и лежит у ног пассажира.