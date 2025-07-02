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10:02, 2 июля 2025Путешествия

Сломанный дворник помешал российскому пассажирскому самолету приземлиться

«Авиаторщина»: Самолет S7 не смог приземлиться в Улан-Удэ из-за дворника
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Российский пассажирский самолет авиакомпании S7 не смог приземлиться в Улан-Удэ из-за сломанного дворника и ушел на запасной аэродром. Об этом сообщает Telegram-канал «Авиаторщина».

Уточняется, что о нерабочем стеклоочистителе было известно заранее, однако лайнер все же допустили до полета из Москвы в Улан-Удэ, потому что в точке прибытия погода была ясной. Но на подлете начался небольшой ливень, который помешал пилотам совершить посадку. Им пришлось перенаправить судно в Иркутск.

Через два часа, когда погода нормализовалась, самолет все же добрался до города назначения.

Ранее часть окна самолета Delta Air Lines отвалилась после приземления и рассмешила пользователей сети. На снимке видно, что внутренняя рама, обрамляющая иллюминатор, отломалась и лежит у ног пассажира.

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